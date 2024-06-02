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絶版本 2PM 3!9! BOOK Ⅱ ポストカード付き
商品番号 P77947294886
商品名

絶版本 2PM 3!9! BOOK Ⅱ ポストカード付き
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 5,632 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美品のコンディションになります。特典フォトカード付き。現在絶版のため希少なお品です。「3!9!BOOKⅡ」2PM2011年5月18日に「TakeOff」でデビューした2PMの8周年を記念し、2019年に発売された写真集。2014年から2018年までの5年間の2PMの全てのヒストリーが詰まったスペシャルな1冊。ハードケース仕様、280pの豪華版。
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