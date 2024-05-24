【朗報】【美品】鉄拳チンミlegends　14～18巻／合計５冊／第一刷発行品

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商品詳細
朗報鉄拳チンミlegends14～18巻／合計５冊です。集めているけど、14～18だけというのはなかなかないものです。微かに、色やけは見られますが、帯も付いていて、状態としてはとてもいいものです。14、15、16、17、18巻ともに第一刷発行品ですこの機会にご検討いただければ幸いです※あくまでも一度人の手に渡っているものですのでご理解の上ご入札ください。
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