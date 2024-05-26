the north face 50th Anniversary Book

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非売品の50周年カタログと封筒。デッドストックのステッカー以上、3点セット販売です。(以下メーカー説明文)50周年を記念して、ブランドの歴史を紐解いた記念ブック「THENORTHFACE50thAnniversaryBook」を制作しました。THENORTHFACEとアウトドアカルチャーやカウンターカルチャーの関係、ブランドの基底をなすフィロソフィーなどに加えて、時代ごとのプロダクト変遷やアスリートのエクスペディションなど、さまざまな角度からTHENORTHFACEの核心に迫った特別な1冊です。数回は目を通していますので新品ではありませんので、小口の部分やその他、多少のイタミ等があるかもしれませんが前もってご理解の上よろしくお願い致します。封筒、ステッカーは新品、未使用品です。THENORTHFACEノースフェイス 本 雑誌 パタゴニア アークテリクス エイアンドエフ カタログ 50周年