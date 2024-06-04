NEW 3ds ブラック

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♦︎この度は当商品をご覧いただき誠にありがとうございます。出品にあたり注意事項を下記、もしくはプロフィールに記載しておりますので確認の程よろしくお願いします。いきなりの購入可能です！商品コンディション:中古品タッチペン欠品素人保管になります。発送につきまして最安で行います。壊れないよう梱包は行いますが梱包内容に希望がある方は事前にご相談ください。（場合によってはサイズアップ、梱包材料費分差額をいただく場合がございます。）神経質な方はご了承ください。#ほちこSHOPおもちゃ・ゲーム・コミック・その他いろいろ出品しています。よろしくお願いします。