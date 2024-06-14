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- YAMAHA ピアジェーロ Piaggero NP-31 ペダル\u0026ラック\u0026椅子付
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商品詳細
静岡県浜松市内のコンビニ駐車場等に直接取りに来れる方限定です。（専用ケースがないとたのメル便で発送不可のため）または50km以内でしたら直接お届け可能です。椅子以外は全てプチプチで丁寧に梱包してお渡しします。■付属品■ACアダプター譜面台ラック（足）椅子メーカー純正品フットスイッチFC5取扱説明書■状態■ヤマハの電子ピアノ、piaggeroNP-3176鍵盤半年程使用し、その後保管ずっとカバーを付けていたため黄ばみ等もなく美品です全ての鍵盤から音が出ますボリュームの調整も問題なし出品前に全ての動作確認済みです■特徴■スリムなボディに76鍵盤スピーカー付で5.7kgと軽量使用後オートオフMIDI対応です#ヤマハ#YAMAHA
http://narcologia.ru/goods/ramshackle459966.html
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http://narcologia.ru/goods/enquire378389.html
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