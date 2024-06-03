coldrain×MAKAVERIC ウエストポーチ

世界中で活躍中のラウドロックバンドコールドレインとマキャベリックの2回目となるコラボレーションアイテムが、2/1、2/2にポートメッセ名古屋で開催されるcoldrain主催『BLAREFEST.2020』にてリリースされましたこちらはボディーバッグとなり、確か各日限定100個のみ販売され即完売となった激レアアイテムとなります数回のみの使用ですので個人的には、新品に近いかと思いますが、中古品となり人によって感覚は違いますので神経質な方はお控え下さいどうしても売りたい訳ではありませんので値引は対応致しかねますnewspeakkinggnusurvivesaidtheprophetサバプロNOISEMAKERCRYSTALLAKEPALEDUSKPayMoneyToMyPainSiMknockoutmonkeyMANWITHAMISSIONONEOKROCKnorthan19マキシマムザホルモンcrossfaithWANIMA澤野弘之ELLEGARDENMYFIRSTSTORYHEY-SMITHPTPTHEBONEZMONOEYESROTTENGRAFFTY10-FEETスーパービーバーSHANKPRAISESUPERBEAVER



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