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今日から俺は!! DVD BOX〈7枚組〉
商品番号 O45313128044
商品名

今日から俺は!! DVD BOX〈7枚組〉
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 2,055 円
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商品詳細

「今日から俺は!!DVD-BOX〈7枚組〉」賀来賢人/伊藤健太郎/福田雄一定価:￥19000#賀来賢人#伊藤健太郎#福田雄一#DVD#橋本環奈#中野太賀西森博之原作の80年代ヤンキー・ギャグ漫画を、福田雄一脚本・演出で映像化した日本テレビ系ドラマ。目立ちたくて金髪パーマにした三橋とトンガリ頭の伊藤という最強ツッパリ・コンビの、ケンカと恋の毎日を描く再生回数は少ないです経年劣化によるパッケージの傷等はございますが、DVD本体には大きな傷はございません自宅保管にご理解のない方の購入はご遠慮下さいよろしくお願い致します(^^)
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