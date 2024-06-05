hideパンフレットPSYCHOMMUNITYSpecialJunk Story

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hide 2002 hide's PSYCHOMMUNITY Special!! ～Junk Story パンフレット ... hide 2002 hide's PSYCHOMMUNITY Special!! ～Junk Story パンフレット ...

見てくださってありがとうございます！2002年10月12日に国立代々木競技場第一体育館で開催された「hide'sPSYCHOMMUNITYSpecial!!JunkStory」のパンフレットです。購入後は風通しの良い冷暗所で保存してきました。完全新品未開封品で今回撮影のために初めて開きました。なるべく状態が分かりやすいよう、太陽光の下で加工なしのカメラにて撮影しています。どうぞご確認ください。撮影時には手袋をして撮っています。パッケージは肉眼で見るともう少し蛍光色感の強い、hideちゃんらしいオレンジ色に感じます。後ろ3枚にアップで撮ったように最初と最後のページの接着部分に、糊のはみ出しや表紙からの剥がれがあります。他のページの接着面は綺麗でしたが、強い力で引っ張ったりするとバリッと開いてしまうかもしれません。私なりに調べてみたのですが、検索した同じ品は全て同じ状態だったので、この作品の自然な経年劣化かと思います。（もちろん専門店様など完璧な状態のお品を私が見つけられなかったのかもしれません\u003c(__)\u003e）そのため新品未開封品ですが、傷や汚れありでの出品にいたしました。とても大切に扱ってきましたが自宅保存の大変古いお品です。ご理解いただける方、ぜひご検討ください！グッズ種類···写真集#hide#hidewithSpreadBeaver#SPIM#JunkStory#everfree#X#XJAPAN