JET-X 1/200 ANA　全日空　B737-281　JA8453



2023年最新】b737 JETの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】b737 JETの人気アイテム - メルカリ



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スケール...1/201本体は金属製です。アンテナ類が再現されています。ランディングギアは脱着式できません。スタンドは付属しません。ポリッシュ部分にクリヤーの剥がれがあります。（よく見ないとわからない程度です）このためやや傷や汚れありとしています。胴体後部裏側のポリッシュ部分に穴のみでアンテナが取り付けられていない箇所があります。製造時のエラーかもしれませんが、最初から取り付けられて居ませんでした。その他は問題ない状態かと思いますが、見落としがありましたらご容赦ください。お送りする商品の現状優先でお願いします。中古に付き神経質な方はご遠慮ください。メーカー：JET-X品番：JXL173Aスケール：1/200機種：B737-200材質：ダイキャスト機体記号：JA8453#旅客機#ボーイング#モデルプレーン #ANA#B737#飛行機#1／200#JET-X#全日空#ダイキャスト