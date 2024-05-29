KOBUKURO STADIUM LIVE 2010

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商品詳細
「ALLCOVERSBEST」リリース後に行なわれたコブクロ初のスタジアムツアーの模様を、ファイナルの宮崎公演を中心に、大阪(長居陸上競技場)、東京(味の素スタジアム)の演奏、MCシーンをセレクトしたライヴ・シーンと、リハーサルから2人を追い続けたドキュメンタリー＆インタビューを交えて構成した、コブクロ初のライブ＆ドキュメンタリー。ツアーファイナルとなった宮崎のみ、シークレットゲストとして今井美樹、布袋寅泰が登場。今井美樹×小渕健太郎with布袋寅泰＋黒田俊介名義でリリースされたチャリティーシングル「太陽のメロディー」が披露されました。LIVE収録2010年9月26日大阪・長居陸上競技場2010年10月3日東京・味の素スタジアム2010年10月10日宮崎・生目の杜運動公園#コブクロ#今井美樹#布袋寅泰#太陽のメロディー#watank
http://narcologia.ru/goods/peroration27515.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement179899.html
http://narcologia.ru/goods/composite962854.html
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【コブクロ】ライブ映像 ｢願いの詩｣ STADIUM LIVE 2010 #shorts #コブクロ #願いの詩 #夏
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PROFILE｜KOBUKURO.com
2010.9.26：コブクロSTADIUM LIVE 2010@長居陸上競技場｜pandanotoriko
コブクロ、22万人動員の初スタジアムツアー開催 - 音楽ナタリー
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