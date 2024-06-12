値下げしました！VAMPS ボストン バッグ レア 非売品

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2010年富良野ディナーショーで参加者のみに配布された非売品のバッグです。200名程の参加なのでかなりレアな商品です。サイズたて50×よこ23×高さ30cmたたんでの発送になりますのでご了承ください。長期保管品になりますのでご購入前にコメントよりご連絡ください。ご連絡後、商品の状態確認を致しますのでその後のお取引でお願い致します。未使用品ですが自宅で長期保存していましたので気になる方はご遠慮ください。返品、返金、キャンセルはできませんのでご了承ください。ご購入前に必ずプロフィールの確認をお願い致します。VAMPSグッズ多数出品中です！#VAMPS#HYDE#L＇Arc～en～Ciel#ラルク#ボストンバッグ#バッグ