TAC公認内部監査人（ＣＩＡ）講座　PART１～３トレーニング（問題集）のみ

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商品詳細
TACの問題集です。１ページ毎に１問と、その解答・解説が記載されています。バージョン2.0です。解説に赤線引いてますが、問題文は書き込みなくきれいです。アビタスだけでは問題数足りずこちらを購入しました。アビタスとは違う角度からの問題も多く理解が深まりました。全パート合格したので出品します。テキスト等は本品に付属しませんので、ご注意ください。問題集（４冊）のみです。
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