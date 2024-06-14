CD いずみ 水彩 SCARE CROW 黒田倫弘 スケアクロウ レアCD

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発売当時に良く聴いていたので所々に傷があります。再生してみましたが飛んだりなどの問題はありませんでした。帯は多少の痛みがあります。歌詞カードは少し使用感がありますが痛みはありません。ケースは傷が少しありますが綺麗だと思います。らくらくメルカリ便の宅急便コンパクトで破損がないようにお送りします。ご不明点がありましたら必ず購入前にコメントをお願いします。プロフをご覧の上、ご不明点がなければ直接購入して頂いて大丈夫ですよ。#CD#いずみ#水彩#ScareCrow#Iceman#ABARA#黒田倫弘#伊藤賢一#レアCD