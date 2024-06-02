YAMAHA NP-31 フットペダル付き

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商品詳細
YAMAHANP-31ヤマハ多少の使用感はありますが、鍵盤には目立つ汚れなどは無く動作も問題ありません。付属品は譜面台、フットペダル、ACアダプター。商品状態の感じ方には個人差があります。“中古品”にご理解ある方の購入をお待ちしてます。※プチプチなどに包んで、できるだけ丁寧な梱包を行います。#ヤマハ#YAMAHANP_31
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