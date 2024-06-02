YTR-6310Z ヤマハ　トランペット　ボビー・シューモデル(生産完了品)

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YTR-6310Zヤマハ トランペット ボビー・シューモデル(生産完了品)ヤマハアトリエにて調整済みです反応、ピッチ、音色の明るさは群を抜いてます。クラシック、ポップス、ジャズなどのジャンルで使ってました。下のキャップをオリジナルのものとは違うりん青銅(ホスファーブロンズ)に変えてます、それにより上位機種の8310zのいいところが足され、小回りがあり尚且つ馬力がまして良く鳴ります種類···トランペット