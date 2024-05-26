動画あり！！★野村ト－イ JAL B-747ジャンボジェット旅客機★ブリキ飛行機

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★購入前に必ずコメントお願いします！！★昭和45～50年頃にに販売された野村ト－イの日本航空JALボーイング747ジャンボジェットです。ジャンク不動品を修理しボディを洗浄し錆止めを兼ねてワックスをかけました。YouTubeにて動画アップしてます。『NOMURATOYSJALB-747』で検索しご覧ください。化粧箱は多少の破れ痛みはありますが奇麗に拭き上げアイロンをかけました。。多少の小傷はありますが奇麗な機体と思います。サイズは約になりますが機長430mm両翼350mm車高100mmです。40～60年前の品物です。アンティーク品としてご理解頂ける方のみ写真と動画をよくご覧になって購入をお願いします。昭和レトロアンティークビンテージ当時物レトロオモチャブリキ玩具ブリキおもちゃ古いオモチャ航空機ジェット機飛行機野村トーイ