ＰＳ４本体（ジャンク品）【新品コントローラー付き】



PlayStation 4 (プレイステーション4) ジェット・ブラック 500GB CUH-2200AB01 [ゲーム機本体] PlayStation 4 (プレイステーション4) ジェット・ブラック 500GB CUH-2200AB01 [ゲーム機本体]



PlayStation®4 | PlayStation(R) | ソニー PlayStation®4 | PlayStation(R) | ソニー



プレイステーション4 ゲーム機本体 | Amazon | アマゾン プレイステーション4 ゲーム機本体 | Amazon | アマゾン



PS4本体と周辺機器完全理解。購入前に知りたいハードウェア関連情報を ... PS4本体と周辺機器完全理解。購入前に知りたいハードウェア関連情報を ...



PlayStation4 PS4 本体 コントローラー×2 ソフト×3セット リニューアル ... PlayStation4 PS4 本体 コントローラー×2 ソフト×3セット リニューアル ...



PS4本体 レインボーシックスシージ日本語版 smcint.com PS4本体 レインボーシックスシージ日本語版 smcint.com



PS4 本体 コントローラー2個 上質 www.coopetarrazu.com PS4 本体 コントローラー2個 上質 www.coopetarrazu.com



最短翌日お届け】ps4 本体 2000 プレステ PlayStation®4 | labiela.com 最短翌日お届け】ps4 本体 2000 プレステ PlayStation®4 | labiela.com



PS4 本体 グラセフ付き 驚きの値段で 51.0%OFF www.coopetarrazu.com PS4 本体 グラセフ付き 驚きの値段で 51.0%OFF www.coopetarrazu.com



最短翌日お届け】ps4 本体 7000 プレステ PlayStation®4 | labiela.com 最短翌日お届け】ps4 本体 7000 プレステ PlayStation®4 | labiela.com



ジャンク PlayStation4 PS4 本体CUH-1200AB01- ジャンク PlayStation4 PS4 本体CUH-1200AB01-



中古即納】[本体][PS4]プレイステーション4 Play...｜メディアワールド ... 中古即納】[本体][PS4]プレイステーション4 Play...｜メディアワールド ...



人気SALE本物保証】 PlayStation4 - PS4 本体の通販 by なーんこむ's ... 人気SALE本物保証】 PlayStation4 - PS4 本体の通販 by なーんこむ's ...



PlayStation4 - ps4 本体 白 CUH-2200 最新型の通販 by らくらく ... PlayStation4 - ps4 本体 白 CUH-2200 最新型の通販 by らくらく ...



Amazon「年末の贈り物セール」にPS4本体が登場！ オリジナルカスタム ... Amazon「年末の贈り物セール」にPS4本体が登場！ オリジナルカスタム ...

未開封（新品）のワイヤレスコントローラー付きで出品します。★本体（PS4） 型名 ＣＵＨ−２２００Ｂ Ｂ０１ 容量 １ＴＢ 色 ＪｅｔＢｌａｃｋ２０１８年に店頭購入し、今年の３月頃までメイン機として使用していました。昨年年末頃からディスクドライブ不良（読取エラー）が生じており、ディスク版が使用できなくなっています。ダウンロード版は使用できます。（出品前に動作確認後、ＨＤＤは初期化済み）＊外観は小傷など使用感があります。⭐︎付属品 電源コード、ＨＤＭＩケーブル、ＵＳＢケーブル、印刷物一式（購入時同梱のモノラルヘッドセット及びワイヤレスコントローラーは付属していません。） ★ワイヤレスコントローラー（DUALSHOCK4）【未開封・未使用品】 型名 ＣＵＨ−ＺＣＴ２Ｊ 色 ＪｅｔＢｌａｃｋ使用中のものに不具合がありネット通販で購入しましたが、ＰＳ５を購入することができたため、未開封のまま保管していたものです。本体は一部機能に支障（ディスク読取エラー）があるためジャンク品として出品しますので、ご理解いただける方に限り購入をご検討ください。また、ノークレーム・ノーリターンでお願いします。