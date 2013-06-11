ＰＳ４本体（ジャンク品）【新品コントローラー付き】

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商品詳細
未開封（新品）のワイヤレスコントローラー付きで出品します。★本体（PS4） 型名 ＣＵＨ−２２００Ｂ Ｂ０１ 容量 １ＴＢ 色 ＪｅｔＢｌａｃｋ２０１８年に店頭購入し、今年の３月頃までメイン機として使用していました。昨年年末頃からディスクドライブ不良（読取エラー）が生じており、ディスク版が使用できなくなっています。ダウンロード版は使用できます。（出品前に動作確認後、ＨＤＤは初期化済み）＊外観は小傷など使用感があります。⭐︎付属品 電源コード、ＨＤＭＩケーブル、ＵＳＢケーブル、印刷物一式（購入時同梱のモノラルヘッドセット及びワイヤレスコントローラーは付属していません。） ★ワイヤレスコントローラー（DUALSHOCK4）【未開封・未使用品】 型名 ＣＵＨ−ＺＣＴ２Ｊ 色 ＪｅｔＢｌａｃｋ使用中のものに不具合がありネット通販で購入しましたが、ＰＳ５を購入することができたため、未開封のまま保管していたものです。本体は一部機能に支障（ディスク読取エラー）があるためジャンク品として出品しますので、ご理解いただける方に限り購入をご検討ください。また、ノークレーム・ノーリターンでお願いします。
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