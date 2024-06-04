カラーマネジメント 理論と実践（ビー・エヌ・エヌ新社／刊）1冊

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商品詳細
『カラーマネジメント理論と実践（ビー・エヌ・エヌ新社／刊）1冊』ジャンル：コンピュータ／デザイン書名：カラーマネジメント理論と実践著者：ブルース・フレイザー／クリス・マーフィー／フレッド・バンティング発行：ビー・エヌ・エヌ新社ISBN：4-86100-294-Xカバーは多少の擦り傷やくたびれ感があります。書籍本体は少々ページをめくる際のしわが見受けられる程度で、目立った傷や汚れはありません。ゆうパケットポストで発送します。
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