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カラーマネジメント 理論と実践（ビー・エヌ・エヌ新社／刊）1冊
商品番号 D68028839927
商品名

カラーマネジメント 理論と実践（ビー・エヌ・エヌ新社／刊）1冊
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 1,775 円
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商品詳細

『カラーマネジメント理論と実践（ビー・エヌ・エヌ新社／刊）1冊』ジャンル：コンピュータ／デザイン書名：カラーマネジメント理論と実践著者：ブルース・フレイザー／クリス・マーフィー／フレッド・バンティング発行：ビー・エヌ・エヌ新社ISBN：4-86100-294-Xカバーは多少の擦り傷やくたびれ感があります。書籍本体は少々ページをめくる際のしわが見受けられる程度で、目立った傷や汚れはありません。ゆうパケットポストで発送します。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis899844.html
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