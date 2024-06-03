旧約聖書一日一章　榎本保郎　主婦の友社　キリスト教　プロテスタント

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商品詳細
旧約聖書一日一章著者/榎本保郎1988年12月29日第25刷発行主婦の友社定価4,800円新品購入後、未読・未使用のまま保管しておりました。かなり古いので、箱に焼けシミ痛みがあります。本体も多少焼けシミはありますが、本の中身は全く痛みなく綺麗な状態です。榎本氏の名著で稀少本です。ご希望のお方にお譲り致します。旧約聖書 キリスト教プロテスタント 教会 牧師聖書日課 瞑想 霊想書いのちのことば社
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旧約聖書一日一章
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