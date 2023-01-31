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- 【レア】ウォルター・B・ギブソンのカード奇術 上下2冊揃（限定500部）
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商品詳細
昭和52年、金沢文庫限定500部の発行。ウォルター・B・ギブソンのカード奇術〈上下セット〉です。高木重朗さんの訳で、様々なジャンルのカードマジックがわかりやすく解説されています。画像でも分かるかと思いますが表紙には汚れや破れ、経年劣化などどあり古本ですので神経質な方はご遠慮いただけたらと思います。またこちら絶版で入手困難となっております。ご検討よろしくお願いたします。
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