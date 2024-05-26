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赤い公園/THE LAST LIVE「THE PARK」〈初回生産限定盤・2枚…
商品番号 Q96058370913
商品名

赤い公園/THE LAST LIVE「THE PARK」〈初回生産限定盤・2枚…
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 5,945 円
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商品詳細

「赤い公園/THELASTLIVE「THEPARK」〈初回生産限定盤・2枚組〉」赤い公園定価:￥10000※注意【日焼けあり】※少し陽の当たる場所に置いていたようで、赤い箱のケースに日焼けがあります。また透明のカバーに入れたまま保管していた為、丸いシールがあった箇所の下が色分かれしております。詳しくは添付写真を必ずご確認ください。#赤い公園#津野米咲#石野理子#CD・DVD
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