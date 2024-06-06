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表千家　茶事と習事十三箇条　堀内宗完著
商品番号 A11616233254
商品名

表千家　茶事と習事十三箇条　堀内宗完著
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

著者　堀内宗完発行　昭和62年5月第２刷(62年3月初刷)　245ページ定価　6,000円　約27×19.3×2.8cm家人の書棚にて保管ケース・目次の前ページ・小口に経年によるシミがありますが、本体は未使用に近くきれいです古いものとご理解下さる方へ
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茶事と習事十三箇条

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茶事と習事十三箇条(堀内宗完 著) / ぶっくいん高知 古書部 / 古本 ...

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茶事と習事十三箇条 堀内 宗完(著/文) - 文化出版局 | 版元ドットコム

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