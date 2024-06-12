★BE-BOP-HIGHSCHOOLビーバップハイスクール全巻うちかずひろ

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商品詳細
【詳細】BE-BOP-HIGHSCHOOLビーバップハイスクール全48巻setきうちかずひろ※バラ売り対応は致しません。【出版元】講談社【状態】・経年劣化により傷み焼けカバーのスレ、汚れは御座いますが、通読に問題は御座いません。・8巻、9巻、11巻から48巻迄初版です。・6巻、31巻、32巻、40巻に水濡れ跡が御座いますが通読に問題は御座いません。・状態に関して画像をご確認願います。・レンタル落ちでは御座いません。他にも多数出品しておりますので宜しければ→#GM36よりご覧下さい。#GM36
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