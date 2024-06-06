audio-technica AT2050

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商品詳細
コンデンサーマイクaudio-technicaAT20501年前に購入したものの、使用しなかったので出品します。外箱に緩衝材を巻いて発送いたします。■コンデンサーマイク■指向性：3段階切り替え (単一/双/無指向性)■周波数特性：20Hz-20kHz■出力インピーダンス：120Ω■感度：-42dB■ダイナミックレンジ：132dB■最大SPL：149dB (パッド時159dB)■ノイズ：17dB■S/N比：77dB■出力コネクタ：XLR3ピン(オス)■電源：ファンタム11-52V、4.7mA■フィルター：ローカットフィルター80Hz、12dB/oct■パッドスイッチ：10dB■サイズ・重量：径52mm、長さ170mm・412g■付属品：ショックマウントAT8458、変換ネジ(5/8-3/8インチ)、ソフトポーチ■用途：ボーカル、ピアノ、クラシック弦楽器、ドラムオーバーヘッド、ギターアンプほか♯at2050#at2020#at2035#オーディオテクニカ #コンデンサーマイク #レコーディング #配信種類···マイク
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