Nintendo Switch Lite 本体　充電器、すぐ遊べます

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商品詳細
スイッチライトの出品です。動作確認済みです。すべてのボタンが良好に動くことを確認済みです本体はかなりきれいな状態だと思います。保護カバーもはってあります。充電器と専用のケースつき。おまけでマイクロSD64gbもお付けします よろしくお願いいたします
http://narcologia.ru/goods/subtropical866101.html
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http://narcologia.ru/goods/reflector35064.html
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