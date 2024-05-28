漫画家生活60周年記念 青池保子画 Contrail 航跡のかがやき

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「漫画家生活60周年記念青池保子画集Contrail航跡のかがやき」青池保子#青池保子#本#生活／諸芸・娯楽sc1※中古品のため、使用できれば良いという方のみのご購入をお待ちしております。ページ側面中央付近に少々キズ、イタミあり【写真3参照】その他中古品のため、多少のスレ、イタミ等ありますが、書き込みなく、とても良好な状態です。※値引交渉にはお答え致しません。※希少品の為、定価より高額の場合があります。※都合により発送方法を変更する場合があります。【らくらくメルカリ便からゆうゆうメルカリ便及びその逆等】※ビニールにて梱包し発送致しますが、保管、輸送によるイタミ等はご容赦下さい。※コメント不要、即購入にてご注文お願いします。