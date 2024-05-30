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廃盤　新品未開封　：ハイ・エモーション　／夏美よう・洲悠花・若央りさ・海峡ひろき
商品番号 N70153238737
商品名

廃盤　新品未開封　：ハイ・エモーション　／夏美よう・洲悠花・若央りさ・海峡ひろき
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 13,630 円
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商品詳細

新品未開封　廃盤希少レア　タカラジェンヌ4人のお洒落で魅力溢れる歌の世界。名前：夏美よう・洲悠花　　　若央りさ・海峡ひろき題名：ハイ・エモーション曲数：全10曲規格：TMPC-187状態：新品未使用、未開封配送：無料　匿名配送　ゆうパケットmini4人のタカラジェンヌが、それぞれの素直な気持ちや、熱い想いを込めたCDアルバム！4人自ら作詞したオリジナル曲を含む作品です。●収録曲・海峡ひろき1.Love,ComeBackToMe!2.本当の自分を伝えたい・洲悠花3.美神（ビーナス）の贈り物4.心あなたに5.星に願いを・若央りさ6.ブロークン・ハート7.夢…・夏美よう8.イフ・ウィ・ホールド・オン・トゥギャザー9.ぼくたちの夢空間10.MyHeartisMine●ジャンルミュージカル(musical)●主演・花組・星組組長　男役　夏美よう(なつみよう)・星組娘役スター　洲悠花(しまゆうか)・月組男役スター　若央りさ(わかおりさ)・花組男役　海峡ひろき(かいきょうひろき)ご覧いただきありがとうございました、宜しくお願いいたします。#宝塚歌劇団#宝塚#夏美よう#洲悠花#若央りさ#海峡ひろき#タカラジェンヌ#花組#星組#月組#CD
http://narcologia.ru/goods/reflector911064.html
http://narcologia.ru/goods/providence958694.html
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