任天堂 3DS ミスティ ピンク 本体のみ

本体：ニンテンドー3DS色：ミスティピンク状態：動作良好全てのボタン確認済みソフト読み込み確認済みメモリーカードなし充電器なしタッチペンなし中古品に伴う傷やスレがありますが問題なく使える状態です。ご理解頂ける方のみご購入下さい。即購入、無言で大丈夫です。値下げはこちらのタイミングで致します。値下げ交渉のコメントには返信致しませんのでご了承ください。よろしくお願い致します。



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