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紙本三行書　【　雙　住　能　】　認定書　NO 5010号　掛軸一幅　箱無　398
商品番号 F97338355395
商品名

紙本三行書　【　雙　住　能　】　認定書　NO 5010号　掛軸一幅　箱無　398
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 165,510 円
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商品詳細

書道・習字用品···墨　　　　　　　三行書　　【　雙　住　能　】書の形式···掛け軸・掛軸　　　　　紙本掛軸一幅　軸先良好　　箱無　　ソウジュウノウ　ゴン　オウシュウビン、カエッテカキョウニイタル　　トシマタアラタナリ　ワレミテ　ミドリイマタ　ナワラズキタル　　ボクタクマタ　シュウバイノ　ヒトニナラウ。　　陽名天皇　名を変えて　三度それから　三度笠　　この作品は昭和53年福岡県豪商からの買い入れ。当時　53000円　　状態　経年変化　古色　　概ね表具　本紙　　　昭和59年5月5日文化団体美術振興協会　認定書NO5010号取得　　なかなか　良い書体　趣ある書　　時代感ございます。　　サイズ　　表具　　　195cmX65cm本紙　　　125cmX52.5cm箱無　　ゆうパック　　100サイズ
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紙本三行書　【　雙　住　能　】　認定書　NO 5010号　掛軸一幅　箱無　398
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紙本三行書　【　雙　住　能　】　認定書　NO 5010号　掛軸一幅　箱無　398
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掛軸 淮陰侯伝 拓本 中国 漢淮陰侯設背水陣処 掛け軸 骨董品-
紙本三行書　【　雙　住　能　】　認定書　NO 5010号　掛軸一幅　箱無　398
紙本三行書 【 雙 住 能 】 認定書 NO 5010号 掛軸一幅 箱無 398 - 書
紙本三行書　【　雙　住　能　】　認定書　NO 5010号　掛軸一幅　箱無　398
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本物保証】 文化勲章受章人間国宝、濱田庄司、本人直筆サイン入り ...
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紙本三行書　【　雙　住　能　】　認定書　NO 5010号　掛軸一幅　箱無　398
版画 作者不詳 サイン有 木版画 観世音菩薩 小品 逸品 N193-
紙本三行書　【　雙　住　能　】　認定書　NO 5010号　掛軸一幅　箱無　398
杉浦幸雄 直筆色紙 額入り 貴重品 男女兼用 55.0%OFF www.coopetarrazu.com
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掛軸 淮陰侯伝 拓本 中国 漢淮陰侯設背水陣処 掛け軸 骨董品-
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