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商品詳細
Nintendo旧世代ゲーム機本体NINTENDO64自宅保存していたものです。本体に大きな傷や目だった汚れはありません。コントローラースティックも破損ないです。テレビ接続しましたが起動しました。コントローラーも動きました。たまに接続不良でスタート画面に戻りますが本体とアダプタの接続固定すればスタート画面には戻らなくなりました。※返品不可箱ありです。箱自体は少し汚れていたり折れ目がついたりしています。箱不要のかたはお申し付けください。取り扱い説明書(保証書)と安全上のご注意は紛失しています。ソフト4種類ピカチュウげんきでちゅうポケモンスナップヨッシーストーリーどらえもんピカチュウげんきでちゅう用のマイク部品ついてます。テレビ接続用端子ついてるのでそのまま遊べます。#Nintendo#任天堂#NINTENDO64#ニンテンドー64
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