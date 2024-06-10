専用☆ 安曇野挽歌 田淵行男写真文集

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沢山のイイネありがとうございます！！お値下げ致しました(*´˘`*)ご覧頂きありがとうございます♥安曇野挽歌田淵行男写真文集朝日新聞社経年による多少の劣化はありますが、保存状態は良い方だったので中は綺麗だと思います。写真は加工していませんので参考になさって下さいm(__)m上記にもありますがとても古い本で多少経年劣化ありますのでご理解下さった方のご購入宜しくお願い致します。#田淵行男#安曇野挽歌#朝日新聞社#田淵行男写真文集