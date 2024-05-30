ニンテンドーDS LL \u0026 Lite セット

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商品詳細
ニンテンドーDSLLニンテンドーDSLiteLLは箱と説明書付です。初期化と動作確認済です。充電器は古いものですが、おまけでつけています。(要らなければ言ってください)外側に普通に使っていればできる細かな傷はありますが、目立つ傷はありません。
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