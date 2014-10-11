【上画面焼けあり】Newニンテンドー3DS ブラック / 24時間以内に発送

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ご覧頂きありがとうございます。□商品Newニンテンドー3DSブラック・外箱・内箱・本体・タッチペン・ARカード(未開封)・書類一式□状態写真で見てわかる通り、上画面に焼けがございます。下画面は無事です。液晶には特に目立つようなキズはございませんが、外装に若干のキズが見られます。ゲームプレイや3DSの機能面は一通りチェック済みです。※万が一見落とし等があれば受け取りボタンを押す前にご連絡ください。□発送宅急便コンパクトにて発送致します。基本的に24時間以内の発送を心がけております。Newニンテンドー3DSブラックブランド：任天堂ニンテンドー3DS発売日：2014/10/11