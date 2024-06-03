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山口瞳通信　基の壱〜鉢　8冊セット
商品番号 C60321850684
商品名

山口瞳通信　基の壱〜鉢　8冊セット
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

山口瞳通信編集・発行　山口瞳の会2001年〜2012年まで発行された会報誌で今では手に入りにくい大変希少な物です。其の壱から其の鉢まで全巻揃いは特に希少で数冊に若干のスレや少しシミがある以外はとても状態が良く綺麗です。※写真4〜7をご確認下さい。濡れ防止をして丁寧に梱包、発送致します。中古品とご理解頂ける方にお願い致します。
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