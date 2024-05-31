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INORAN/ANOTHER ROOM+おまけディスクホルダー | newwaveflooring.com.au



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2021年オインクゲームズ新作グッズ紹介｜オインクゲームズ



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LUNASEAの終幕後、ソロ活動を経て元OBLIVIONDUSTのKENLLOYDと結成したFAKE?で積極的な活動を続けるINORAN。2004年10月14日にLIQUIDROOMebisuで行われた、2001年9月以来3年ぶりの貴重なソロライブを収録。3日連続で行われたライブは大変なプラチナチケットとなり、INORANの根強い人気を証明した。全編24pで収録された美しい映像も必見。INORANの最新インタビュー（なぜか箱根で収録）も収録。【収録内容】1.OP2.Spirit3.Won'tleavemymind4.MonsoonBaby5.MC16.notaseriouswound7.Canyouhearit?8.Felicidad9.MC210.room11.IwishIhadnevermetyou12.STK13.MC3（メンバー紹介）14.MADEOFSTONE15.ComeCloser16.ENDINGSPECIALINTERVIEW1.GoingtoSoba2.EatingSoba3.AfterSoba未開封・未使用品ですLUNASEAの中でもINORAN推しな方にいかがでしょうか？中々手に入りにくいレアな物だと思います『買うなら未開封の物を！』とお考えの方に是非ともご検討して頂きたいです購入者特典で今ならコンパクトディスクを12枚収納出来るディスクホルダーも一緒におまけ付けます古い物ですが必要と思って頂ける方に巡りあえることをお待ちしています#LUNASEA#ルナシー#INORAN#SUGIZO#真矢#J#河村隆一