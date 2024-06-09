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メンテナンス済み　スーパーファミコン　中期型　すぐに遊べるセットです。
商品番号 V94298610942
商品名

メンテナンス済み　スーパーファミコン　中期型　すぐに遊べるセットです。
ブランド名 スーパーファミコン
特別価格 税込 2,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メンテナンス済みスーパーファミコン　すぐに遊べるセットです。付属品・SFC中期型本体・コントローラー×２・ACアダプター・AVケーブルのセットです。メンテナンス内容・本体、コントローラー分解洗浄・コントローラー接点剤塗布・無水エタノールやIPAを使用して基盤清掃・本体電解コンデンサー、ヒューズの新品交換・ACアダプター電解コンデンサー新品交換*本体電解コンデンサーは長寿命化、電解液漏れ防止に導電性高分子アルミ固体電解コンデンサとチップ積層セラミックコンデンサに交換いたしました。*ヒューズはトリップしても電源を抜いておくと自己復元するリセッタブルヒューズに交換いたしました。メンテナンス完了後、正常動作確認済みです。できるだけ丁寧にメンテナンスしていますが、中古となりますので神経質な方はご購入お控えください。本体下部、背面、側面に黄変あります。ゲームボーイ、ゲームボーイカラー、ゲームボーイアドバンス、PS2、PSP、ファミコン、スーパーファミコンゲームギア、ワンダースワンなど、レトロゲーム機中心に出品しています。よろしくお願いいたします。#スーパーファミコン#SFC#任天堂#Nintendo#ニンテンドー#メンテナンス#メンテ
http://narcologia.ru/goods/moped905468.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador778506.html
http://narcologia.ru/goods/navigate138230.html

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