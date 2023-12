美品　Zt Lunchbox LBG2

ご覧いただきありがとうございます。こちらの商品は、ZTのギターアンプになります。以前、中古美品を手に入れました。小型ながら200Wという信じられないパワーのあるアンプです。音質は癖もなく色々なギターで使えると思います。私はフルアコを繋いでジャズを演奏するのに使っていました。トーンはツマミ1つですが、絶妙なチューニングがされています。トーンを下げるとハイがカットされますが、絶妙にミドルが残りフルアコなどに最適なジャズトーンが得られます。ボリュームは最大、ゲインで音量を調節する使い方が、持ち味のヘッドルームの広いクリーントーンが出せて個人的に好きです。もちろんソリッドギターでも素晴らしい音が出せます。アンプ自体が小さいので、台の上に置いたりアンプスタンドなどで斜めに設置する事をお勧めします。手持ちのUniversalAudioDream65を繋げてみましたが、なかなかいいフェンダートーンが得られました。このアンプにはリバーブが無いのでとてもいい組み合わせかと思います。6.5インチスピーカーですが音を聞くと、12インチとまではいきませんが10インチぐらいのスピーカーが入っているのではないか、と錯覚するぐらいです。状態としては、この機種によくある外装の日焼けもなく、目立った傷もなくとても綺麗な方かと思います。フロントグリルの一部塗装が浮いている箇所があります。付属品は電源コードです。中古の為、ご理解の上ご購入ください。



