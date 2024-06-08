【真作保証】池田満寿夫「序詩」リトグラフ 直筆サイン 大型額装品 版画 裸婦

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ご覧頂きありがとうございます。^_^【真作保証】池田満寿夫「序詩」リトグラフ直筆サイン大型額装品の出品です。☆池田満寿夫「序詩」リトグラフ‼️☆真作保証、直筆サイン有り‼️☆クリーニング済み‼️☆送料無料‼️☆宅急便で安心安全配送‼️☆即購入OK‼️【作品詳細】作者 池田満寿夫作品名 「序詩」1980年技法 リトグラフ作品寸 縦約41cm横約54cm (マット内のサイズ)額寸 縦約56.3cm横約74.5cmE.D画像にご確認下さい。作品状態 マージンにシミ有り額装状態 額縁、アクリル共にキズ等有り真贋保証 真作保証サイン 直筆サイン有り額面 アクリル【付属品】・本品のみ(注)古いお品になります。マージンにシミ、額縁にキズ等有ります。神経質な方はご購入をご遠慮下さい。ご購入後は防水対策をし丁寧に梱包して速やかに発送致します。 何かご不明な点がありましたらお気軽にご連絡下さい。即購入も大歓迎です。^_^■違反行為■配送後、商品の差替返品などが発覚した場合は速かに通報し然るべき対応をさせて頂きます。【特別出品】池田満寿夫「シンデレラの広告」ドライポイント直筆サイン版画絵画リトグラフ直筆サイン版画絵画 シルクスクリーン 裸婦 ヌード版画 絵画 洋画 美術 芸術 アート 額装