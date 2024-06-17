S.H.Figuarts フィギュアーツ スパイダーマンホームカミング

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S.H.フィギュアーツ spider-manhomecoming(ホームカミング)●ご覧いただきありがとうございます(⌒▽⌒)■商品・フィギュアーツ・スパイダーマン ホームカミングVer・国内正規品です◉スタークスーツ第1弾で、ファーフロムホームと違いスマートフォン付きです♪■状態・素人検品になりますが本体に特に目立つ汚れやキズはないかと思います・関節の緩みもありません・パーツの欠品はございません※フィギュアーツあるあるで、ハンドパーツを取り替える際に、手首のジョイントパーツが外れることがあります。押さえて真っ直ぐ引き抜けば大丈夫です。また、外れても簡単にくっつけられます。※素人保管、素人検品になりますので、見落としがある場合がございますので、過度に状態を気にされる方はご遠慮下さい。 ■■■他にもマーベルフィギュア出品中■■■→#SOマーベル専用商品■発送について・送料無料 ・追跡、補償ありの匿名配送便・土日は最短当日から翌日・平日は翌日にはご発送させていただきます・プチプチで巻いて防水対策をして、 宅急便コンパクトにてご発送させていただきます！■■■フィギュア出品中■■■下記からご確認頂けますのでご覧下さい→#SOフィギュア専門■■■全ての出品商品はこちらから■■■→#SOメルカリ専用商品#BANDAISPIRITS#BANDAI#スパイダーマンホームカミング『スパイダーマン』シリーズマーベルコミック#スパイダーマン_ピーター・パーカー_#S_H_フィギュアーツスパイダーマン_ホームカミング_