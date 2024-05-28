TAMA IRON COBRAツインペダル (アイアンコブラ　ドラム)

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TAMAHP900RWZBアイアンコブラ(ローリング・グライド)のツインペダル、現行の最新モデルです。【商品内容】写真にあるモノのみとなります。・ツインペダル本体(チューニングキー込み)・ソフトケース(PBP210)・その他付属品【商品状態】2ヶ月ほど前に新品で購入しました。ほとんど使用していないので、目立つ傷や汚れはなく、状態は良好です。特に、ビーターとシャフトは未使用です。【出品理由】機材入れ替えのため出品します。【その他】約6万円で購入しました。以前にも出品したことがあり、その際は33000円でご購入頂きました。そのため、これは以上の値下げはしません。適切かつ丁寧に梱包いたします。質問等がありましたら、お気軽にコメント欄まで！