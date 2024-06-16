GOTOH ロックペグ SD91MGT05ML 6N

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商品詳細
リプレイス用に購入したものの、使用しなかったため、出品します。以下の製品です。↓https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/201799/■タイプ：ギター用ロックペグ■軸オプション：MG-Tマグナムロックトラッド■ペグボタン：05M■ペグ配置：L6連■ヘッドストック穴：8.8mm■ギア比：1:15■付属品：ブッシュ、木ネジ、ポンチ、外径9.2mm/内径6.2mmブッシュ■カラー：ニッケル
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