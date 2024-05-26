韓国限定 サンリオ コラボ リトルミミ ハローキティ クロミ シナモン 人形 ④

・サンリオリトルミミハローキティ・サンリオリトルミミクロミ・サンリオリトルミミシナモン・サンリオリトルミミポムポムプリン・サンリオリトルミミマイメロディ上記5点セットです。海外製品の為、外箱に傷や凹みが少々ある場合がございます。トラブル防止の為、全角度からのお写真を掲載しておりますのでご確認ください。ご了承頂ける方のみご購入お願いいたします。※セットで番号分けをしておりますので、お写真のお品物をそのままお送りいたします。※お値下げ不可です。以下検索用韓国韓国限定サンリオコラボリトルミミLittleMimiハローキティクロミシナモンポムポムプリンマイメロディリカちゃんぽぽちゃんメルちゃんぬいぐるみ人形4