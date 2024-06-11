斉藤壮馬　CD　など　ブロマイド多め　24点セット

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斉藤壮馬さんのグッズセットです・inbloomアート版CD,DVD,歌詞カード,ブロマイドなどが入っています。CD数回再生済み 暗所保管していました・inbloom購入者特典ブロマイド新品未開封・河出文庫 濃い本しかないっ BestofBestポスカ8枚セット ポスカファイルにて保存・河出文庫 ベスト・オブ・ベスト2021斉藤壮馬が朗読したい河出文庫ベスト5ポスカ8枚セット斉藤壮馬朗読音源+フェアPV収録DVDどちらも新品未開封・ナツイチ2021集英社文庫 小冊子暗所保管・Weareinbloom!クリアステッカー1枚使用済み 残り2枚は新品・Weareinbloom!リボンキーホルダー新品未開封おまけでFC限定特典お付けします。(写真2枚目/新品未開封)バラ売り不可 多少のお値下げは検討ご質問などありましたらお気軽にコメントください！斉藤壮馬 声優 CDポスカ ブロマイド 本 朗読 DVDライブグッズ ステッカー キーホルダー キーチェーン