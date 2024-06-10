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セルマー アルトサックス用マウスピース CONCEPT（コンセプト）
商品番号 W71443093158
商品名

セルマー アルトサックス用マウスピース CONCEPT（コンセプト）
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 1,979 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げ　6999▶5999▶5499セルマーアルトサックス用マウスピースCONCEPT（コンセプト）SelmerParis約5年前に購入し、1年半ほど使用していたと思われます。ディップ・オープニングは1.47mmで、現在販売されてるものとは仕様が異なります。【注意点】マウスピースパッチとリガチャー、歯の跡がついています。写真では分かりにくいですが、先端にほんの少し欠けがあります。また、4,5枚目の写真のとおりサイドの部分が白くなっています。箱とマウスピースは別で保管していたので、箱が潰れてしまいかなりボロボロになっています。ご了承ください。付属の巾着もありますので、一緒にお付けします。#SelmerParis#セルマーアルトサックス用マウスピースCONCEPT（コンセプト）種類...サックスアクセサリー・パーツ...マウスピース
http://narcologia.ru/goods/providence788694.html
http://narcologia.ru/goods/financier864660.html
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