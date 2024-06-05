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- 【新品未開封】ポケモンカード ブイスターユニバース ボックス シュリンク付き
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商品詳細
コンビニで購入しました。ワンボックス、シュリンク付きの未開封品となります。発送は匿名配送にて。ゆうパケットか宅急便コンパクトのいずれかを予定しています。梱包は再利用品を使用するかもしれません。よろしくお願いします。ボックスパックシングル...ボックス(box)vstarユニバースポケットモンスターソードアンドシールド
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