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【新品未開封】ポケモンカード　ブイスターユニバース　ボックス　シュリンク付き
商品番号 D31087005148
商品名

【新品未開封】ポケモンカード　ブイスターユニバース　ボックス　シュリンク付き
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 3,464 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コンビニで購入しました。ワンボックス、シュリンク付きの未開封品となります。発送は匿名配送にて。ゆうパケットか宅急便コンパクトのいずれかを予定しています。梱包は再利用品を使用するかもしれません。よろしくお願いします。ボックスパックシングル...ボックス(box)vstarユニバースポケットモンスターソードアンドシールド
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