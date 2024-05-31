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最安【PSA10】リザードン V SAR
商品番号 I58118459854
商品名

最安【PSA10】リザードン V SAR
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 3,237 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本商品は私が直接PSA社へ提出した完全ワンオーナー品となります。PSA公式サイトより鑑定番号を検索いただくと商品画像を閲覧することが可能です(^^)コレクションにいかがでしょうか。◾️梱包についてPSA専用のホルダーでケースを保護したうえで、ホルダーに包まれたケースをプチプチで二重に保護します。保護したケースをクリアポケットに入れ、最後にジップロックで水濡れ対策を行います。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming980592.html
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