新品未開封　ファイナルファンタジー16 発売記念くじ　A賞　シヴァ　フィギュア

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商品詳細
最新作ファイナルファンタジー16の召喚獣シヴァジオラマフィギュアになります。新品未開封品です。箱に目立った傷はありませんが、店頭に並べられていたものですので、神経質な方はご遠慮ください。よろしくお願い致します。#一番くじ#ff#ff16#finalfantasy16#ファイナルファンタジー#フィギュア#A賞
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