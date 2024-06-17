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ポケモンカード クレイバースト box シュリンク無
商品番号 O23314995614
商品名

ポケモンカード クレイバースト box シュリンク無
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 3,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードクレイバースト1BOXシュリンク無しペリペリ付きヨドバシカメラAKIBAにて2box購入したうちの１つです。シュリンク剥がされましたがペリペリは付いております。箱のまま発送いたします。
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