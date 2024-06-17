ポケモンカード クレイバースト box シュリンク無

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商品詳細
ポケモンカードクレイバースト1BOXシュリンク無しペリペリ付きヨドバシカメラAKIBAにて2box購入したうちの１つです。シュリンク剥がされましたがペリペリは付いております。箱のまま発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/calling186950.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador181206.html
http://narcologia.ru/goods/traverse309026.html
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