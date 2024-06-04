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- 掛け軸 松村景文 老松鶴絵之図 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 です。
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商品詳細
掛け軸松村景文老松鶴絵之図絹本希少軸装茶道具掛軸です。サイズ（本紙）416×1129ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 松村景文 景文 老松 鶴 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 茶道具 茶掛け 値下げ#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#松村景文#松村_景文#景文#老松#鶴#長寿#祝い#慶事#夫婦円満#招福#結婚#結婚祝い#結納#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...動物
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