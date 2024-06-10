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【超希少】牛角凍鶏血石　古印材
商品番号 L48934015683
商品名

【超希少】牛角凍鶏血石　古印材
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 36,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今まで様々な鶏血を見てきましたが、ここまで上質な鶏血は滅多にありません。正直手放したくありませんが、コレクション放出に伴い出品致します。牛角凍だけでもとても価値が高いですが、その質の鶏血石です。高さ5cm1、5cm角30gあります。書道・習字用品···硯、墨、半紙、筆、文鎮、書道セット、その他書道文房具印材石印材古印材篆刻鶏血鶏血石中国美術品遊印落款印
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